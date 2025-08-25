MOVIOLA - Como - Lazio, Manganiello parte bene poi si perde. Sul gol di Nico Paz…
Inizia male la stagione della Lazio di Maurizio Sarri che cade sul campo del Como. Direzione di gara da rivedere per l’arbitro Manganiello che è partito bene, ma poi ha via via preso troppe scelte dubbie. La distanza sulla barriera in occasione del raddoppio è un errore molto importante. Ecco gli episodi:
PRIMO TEMPO
5’ - Proteste Lazio su un corner per il Como quando in uscita Guendouzi e Cancellieri vengono strattonati dagli avversari.
14’ - Van der Brempt duro su Zaccagni, ma per l’arbitro è solo fallo senza giallo
16’ - Ammonito Nico Paz per una dura entrata su Cataldi
18’ - Alex Valle atterra da dietro Cancellieri, non arriva il giallo
24’ - Cancellieri arriva sul fondo e viene chiuso da Alex Valle, rimpallo e palla sul fondo, ma per l’arbitro è rimessa dal fondo cn l’ex Parma che si arrabbia
30’ - Ammonito Zaccagni che stende Van Der Brempt
36’ - Altro corner non concesso alla Lazio: Nuno Tavares parte e viene chiuso da Van der Brempt in scivolata, rimpallo che, secondo Manganiello, è a discapito del portoghese che si arrabbia
38’ - Al quarto intervento di Van der Brempt su Zaccagni arriva finalmente il giallo
45’ - Senza recupero finisce il primo tempo
SECONDO TEMPO
47’ - Regolare il gol del vantaggio del Como: Douvikas parte dietro Gila che lo tiene in gioco
64’ - Castellanos imbeccato da Gila pareggia, ma la rete viene annullata dopo la revisione VAR. Il numero 11 ha la spalla leggermente in fuorigioco, questione di millimetri che non sorridono alla Lazio
71’ - Punizione per il Como molto contestato dalla Lazio. Marusic a contrasto con Rodriguez per l’arbitro è fallo, la Lazio si arrabbia e lo fa ancora di più dopo la rete di Nico Paz direttamente su calcio piazzatp
72’ - Ammonito Castellanos dopo il raddoppio del Como. La Lazio e Sarri imbufaliti con Manganiello per la troppa distanza della barriera
74’ - Ammonito Guendouzi per fallo su Nico Paz
90’ - Butez esce e anticipa Marusic, per il montenegrino il portiere prende la palla fuori area ma arbitro e Var sono sicuri che la palla sia stata agguantata dentro l’area
90’ - Saranno 5 i minuti di recupero
Pubblicato il 24/08