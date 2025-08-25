Como, infranto un record contro la Lazio: resisteva da oltre 70 anni
RASSEGNA STAMPA - Serata da dimenticare per la Lazio, mentre il Como invece riscrive la propria storia. In un debutto da sogno alla prima giornata della Serie A 2025‑2026, il Como ha sconfitto la Lazio 2‑0 al Sinigaglia grazie alle reti di Tasos Douvikas e di Nico Paz.
Quella di ieri sera è stata una serata storica: come riporta il Corriere dello Sport, i lariani non vincevano una partita al debutto nella massima serie addirittura dal 9 settembre 1951, quando si imposero 1‑0 contro il Torino. Un esordio che ha dunque interrotto un digiuno lungo quasi 74 anni, trasformando la prima giornata in un capitolo memorabile della storia del Como, che riparte con entusiasmo e ambizioni limpide.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.