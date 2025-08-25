Calciomercato Lazio | Gigot fuori dai piani di Sarri: lo vogliono in Grecia e non solo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot lascerà la Lazio in estate. Almeno questi sono i piani della società e dello stesso calciatore. Sarri non lo vede centrale nel progetto, anzi, non vede in lui un calciatore funzionale alla causa e alla sua proposta di gioco, motivo per cui ha deciso di non puntarci in vista delle prossima stagione. Una decisione che sembra essere il motivo della vera esclusione dalla lista per la Serie A dell'ex Marsiglia, fermo da un mese per un problema alla schiena e mai tornato in campo a Formello da metà ritiro.

QUANTE SQUADRE SU GIGOT - Il suo nome è stato inserito tra quello dei partenti. A un anno dal suo arrivo e dopo una buona stagione sotto Marco Baroni, Gigot è destinato a salutare la Lazio negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, a palesare un interesse concreto nei suoi confronti sarebbero stati alcuni club orientali, provenienti da Dubai e dal Qatar, e il Paok Salonicco. I greci vorrebbero assicurarsi le prestazioni del difensore classe 1991, nella speranza di aggiungere una pedina di spessore al loro reparto difensivo. Per lasciarlo partire la richiesta della Lazio resta di 4 milioni di euro, ma non è escluso che possa abbassarsi in sede di trattativa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.