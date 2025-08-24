Como - Lazio, ecco l''Announcement': Manganiello lo utilizza per il gol di Castellanos

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Niente da fare per la Lazio, in svantaggio al Sinigaglia nella gara contro il Como. Nella ripresa la squadra allenata da Sarri è riuscita a trovare il pari con una bella rete di Castellanos che aveva fissato il punteggio sull’1-1. Il gol è stato successivamente annullato per un fuorigioco millimetrico.

Così, per la prima volta, è stata utilizzata anche la nuova regola del Var, l’"announcement", in cui il direttore di gara spiega al pubblico la decisione presa. Così ha fatto quindi Manganiello che ha annunciato il fuorigioco del Taty.

