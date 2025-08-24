Lazio, Sarri: "Siamo questi e questi rimaniamo, il resto sono caz***e"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato il brutto ko dei biancocelesti contro il Como. Tra i vari temi il tecnico si è così espresso su quello che ha visto in campo e sulla prestazione generale della squadra.

"Io l'unica cosa che non posso fare quest'anno è mettere in imbarazzo i miei giocatori o criticarli. Siamo questi e rimaniamo questi. Tutto il resto sono alibi, ca**ate, senza perdersi in tante altre cose. Si può essere anche scarsi, ma non quelli di oggi. Questo non lo accetto".

