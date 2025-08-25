Lazio, Castellanos a un centimetro dal ritorno al gol: ora l'astinenza continua

RASSEGNA STAMPA - Questione di centimetri, forse appena uno solo. Un dettaglio minuscolo, quasi invisibile, ma capace di spostare gli equilibri di un’intera partita. È bastato quello, uno scarto minimo, a ribaltare il giudizio sulla prestazione di Castellanos e, più in generale, sull’intera prova della Lazio. Per un soffio, il possibile 1-1 è stato annullato e da lì, nel giro di pochi istanti, è arrivato il raddoppio firmato da Nico Paz che ha messo il sigillo definitivo sul match.

Castellanos quel gol lo inseguiva da tempo, visto che non è riuscito a segnare neanche nel precampionato. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ultima rete del Taty risale al 23 aprile contro il Genoa, quando giocava insieme a Dia, coppia che Sarri ha provato a riunire nei minuti finali della gara con il Como. Si è interrotta così anche la striscia di 7 reti consecutive arrivate dal centravanti della squadra biancoceleste nelle precedenti 7 prime giornate di Serie A (6 di Immobile, uno proprio del sudamericano), spezzando una tradizione positiva che il Taty sperava di proseguire per sbloccarsi. Il campionato è appena cominciato, ci saranno occasioni per rifarsi.

