Lazio, il Corriere dello Sport apre con i biancocelesti: "Surclassati!" - FOTO
RASSEGNA STAMPA - Inizia in salita il campionato della Lazio. La sconfitta contro il Como crea amarezza e delusione per ragioni che vanno oltre il banale risultato. Le reti di Douvikas e Nico Paz passano in secondo piano, dietro una prestazione definita "indegna" da parte di Danilo Cataldi arrivata al termine di un'estate lunghissima e durissima per la squadra, ma soprattutto per l'ambiente biancoceleste.
La Lazio fatica dal punto di vista tecnico, evidenziando un divario enorme con i lariani, ma anche sotto l'aspetto atletico: non riuscendo a tenere il passo di un avversario straripante sotto ogni punto di vista. Per questo motivo, dopo quanto visto al Sinigaglia, il Corriere dello Sport apre la prima pagina con la foto di un Castellanos in difficoltà e il titolo: "Bloccati". Una parole per riassumere la prove della squadra di Sarri che, come si leggente anche nel sottotitolo, è stata "surclassata" da quella di Fabregas anche per merito di un "Nico Paz" imprendibile.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.