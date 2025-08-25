Lazio, contro il Como si salva solo Provstgaard: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Debutto da dimenticare per la Lazio. Il Como si impone per 2-0 tra le mura amiche grazie a un gioco spumeggiante e con un ritmo troppo alto per i biancocelesti. Nessuno si salva tra gli uomini di Sarri. O quasi. Se c'è un giocatore che ha sfigurato meno degli altri, quello è senza ombra di dubbio Oliver Provstgaard. Il difensore danese, arrivato a gennaio dal Velje, ha esordito per la prima volta dal primo minuto proprio contro il Como, e nonostante il risultato si è reso protagonista di una buona partita.

La prestazione collettiva è stata troppo negativa per asepttarsi un voto alto, ma è stato l'unico calciatore di movimento tra le fila biancocelesti a guadagnare due sufficienze dai quotidiani. Per tutti gli altri, non si è andati oltre il 5,5. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani di Provstgaard

CORRIERE DELLO SPORT - Provstgaard 5,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Provstgaard 5,5

IL MESSAGGERO - Provstgaard 6

CORRIERE DELLA SERA - Provstgaard 5

IL TEMPO - Provstgaard 6

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.