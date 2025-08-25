Lazio, ora il gol può diventare un problema: non facevi così male dal 2021

RASSEGNA STAMPA - L'esordio in campionato della Lazio è stato un passo falso importante. Fabregas e i suoi hanno dimostrato una superiorità tecnica pronosticabile, ma non fino a questo punto. Eppure bastava che Castellanos partisse qualche millimetro dietro all'ultimo uomo avversario per far tornare la Lazio in gara. Un po' di sfortuna, ma i biancocelesti ci hanno messo tanto del loro.

Il 2-0 rappresenta una sconfitta meritata e che rispecchia l'andamento della gara. Inoltre, evidenzia una possibile problematica che Sarri deve risolvere al più presto, prima che diventi un vizio: come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha perso senza segnare due gare di fila in Serie A (contro Lecce e Como) per la prima volta dal novembre 2021 (0-2 vs Juventus e 0-4 vs Napoli con Maurizio Sarri in panchina). Serve cambiare marcia e ripartire a suon di gol già dalla prossima giornata contro l'Hellas Verona per ritrovare serenità, dopotutto è solo la prima di campionato.

