Lazio, la rabbia di Briga: "Sopravvivendo a questo schifo, un giorno saremo..."

La Lazio cade a Como e fallisce al debutto nella nuova stagione di Serie A. Una prestazione brutta quella messa in campo dai biancocelesti che ha scatenato la delusione e la rabbia dei tifosi. Via social, con un post su "X", Mattia Briga si è unito al coro manifestando il suo disappunto non solo per la sfida ma anche, e soprattutto, per la gestione da parte della società. "Sopravviveremo a questo schifo e un giorno torneremo ad essere liberi da questa gestione raccapricciante, falsa e individualista", è il messaggio che si legge.

