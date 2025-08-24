Lazio, la delusione dei tifosi dopo il ko di Como: "Sarri guardi in faccia la realtà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un inizio di stagione da dimenticare per la Lazio che esce sconfitta nella gara contro il Como che si è imposto per 2-0. La squadra di Fabregas è stata, di fatto, nettamente superiore rispetto ai biancocelesti che sono sembrati sottotono e incapaci di reagire dopo lo svantaggio.

La delusione è palpabile anche tra i tifosi che sui social hanno così commentato il ko: "Abbiamo fatto sembrare il Como il Barcellona, complimenti”, "Avevo basse aspettative ma…", e ancora: "Una squadra che ha speso 200 milioni nelle ultime tre sessioni di mercato, contro una che il mercato ce l'ha bloccato per una "svista che ci può stare": che sorpresa che sia finita così!", "Oltretutto è mancata quella cattiveria agonistica che diversi giocatori non hanno nelle proprie corde. Ho visto una carenza atletica e qualitativa e non so quanto queste siano colmabili. Mister Sarri guardi in faccia la realtà e faccia di necessità virtù!".

