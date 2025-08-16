Calciomercato Lazio | Dall'Olanda: "Torna di moda El Khannous: i dettagli"

Nonostante il blocco del mercato in entrata imposto alla Lazio, continuano a circolare in orbita biancoceleste dei nomi in ottica futura. Secondo quanto riferito dal media olandese Voetbalkrant.com, infatti, i capitolini sarebbero tra i pretendenti per Bilal El Khannous, centrocampista classe 2004 di proprietà del Leicester City.

I club più interessati al giocatore sarebbero, ad oggi, il Newcastle, che avrebbe già preso contatto con il suo entourage, e il Leeds United, che avrebbe presentato un'offerta di ingaggio da 3 milioni annui e sarebbe disposto a pagare anche la clausola rescissoria di 28,8 milioni. Sulle tracce del marocchino ci sarrebbero anche Bayer Leverkusen, Arsenal e RB Lipsia, ma per ora ci sarebbero stati solo dei colloqui esplorativi.

