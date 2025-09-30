Danimarca, il ct Riemer: "Isaksen? Sperava di giocare di più con la Lazio..."

Isaksen torna in Nazionale. Non è ancora al top della forma dopo essere guarito dalla mononucleosi, ma il ct della Danimarca Riemer ha comunque deciso di convocarlo per gli impegni di ottobre contro Bielorussia e Grecia. Ai microfoni di Viaplay il tecnico ha parlato proprio delle condizioni dell'esterno della Lazio e di come ha intenzione di utilizzarlo.

Queste le sue parole: "Isaksen è un giocatore che ha delle qualità speciali, soprattutto nell'uno contro uno e in profondità. Non ho trovato queste caratteristiche in nessun altro giocatore, ecco perché l'ho convocato. Non può giocare entrambe le partite per novanta minuti, dobbiamo riflettere bene su come utilizzarlo. Sinceramente speravo giocasse più minuti con la Lazio, e so che anche lui ci sperava. Ma non è stato così e dobbiamo accettarlo. Posso dirvi che ieri sera, dopo la gara contro il Genoa, ho parlato con lui e mi ha detto: 'Brian, sono pronto, ca**o'”.

"Ora sta avendo qualche difficoltà a rientrare in squadra. Non si è mai infortunato, ha solo avuto un problema di salute. Mentre era assente aspettava che i valori tornassero nella norma per poter giocare di nuovo. Adesso sta cercando di tornare. Contro la Scozia ci è mancato, non vedo l'ora di avere un attaccante che sappia andare in profondità e dribblare bene. Abbiamo bisogno di lui, il mio compito assicurarmi che venga trattato nel modo giusto e sono sicuro che, con le sue capacità, sia nella prima che nella seconda partita potrà aiutarci a ottenere il risultato che vogliamo".

"A giugno è arrivato un Isaksen completamente esausto ed è anche per questo che non l'ho schierato in campo contro la Lituania, perché doveva andare in vacanza. Non aveva davvero più energie. Ora però abbiamo un giocatore che è affamato come non mai, che non vede l'ora di scendere in campo e dimostrare che è ancora un ottimo calciatore".



Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.