Lazio, Dia... un attaccante silenzioso: ma quanto si spende! Le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Il gol divorato nel derby ha pesato nella testa di Boulaye Dia ma, contro il Genoa, ha avuto un effetto positivo. L'attaccante senegalese non ha brillato come Castellanos, ma ha ricoperto un ruolo altrettanto fondamentale, seppur più ingrato. Dia ha avuto il compito di permettere al Taty di esser libero. Gli ha portato via l'uomo, ha corso per entrambi ed è stato decisivo in fase di non possesso andando a schermare Frendrup e bloccando la costruzione dal basso del Genoa. Un lavoro raramente apprezzato, sicuramente in ombra e oscurato da un Taty dominante, ma che qualcuno è stato in grado di notare e di premiare, come si evince anche dalle pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO - Dia 6;

CORRIERE DELLO SPORT - Dia 6,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Dia 6,5;

CORRIERE DELLA SERA - Dia 6;

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.