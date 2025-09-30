Torino, tegola per Baroni verso la Lazio: si ferma Ismajli, è in dubbio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Piove sul bagnato in casa Torino. Problemi per Ardian Ismajli, che è uscito anzitempo nella sconfitta contro il Parma per un problema fisico accusato alla coscia. Secondo quanto riportato da TMW, il centrale granata nelle prossime ore si sottoporrà agli esami medici di rito per conoscere l'entità del suo infortunio. È da considerare in dubbio, quindi, per la prossima partita contro la Lazio.

