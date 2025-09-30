Lazio, senti Gregucci: "Bisogna capire come essere pericolosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Per parlare della vittoria della Lazio contro il Genoa a Marassi, ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Angelo Gregucci. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lazio? In questo momento ottimizzare è nelle qualità dei giocatori. Se fa terzo, quarto o quinto posto fa qualcosa di eccezionale, se fa il sesto o settimo fa il suo, altrimenti non fa una stagione positiva. Quando uno come Castellanos esce fuori, vedo l'area occupata da pochi giocatori della Lazio. Sarà importante per i giocatori capire come essere pericolosi. Il problema è che nello sviluppo diventa pericolosa a campo aperto, questa squadra non può palleggiare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.