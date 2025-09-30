Danimarca, i convocati del ct Riemer: la scelta su Isaksen e la sua reazione - FOTO

Il ct Brian Riemer ha diramato la lista dei convocati per le prossime due sfide contro Bielorussia e Grecia, gare valide per la qualificazione ai prossimi mondiali. Dopo esser stato escluso dalle ultime gare a causa della mononucleosi che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per diverse settimane, l'esterno biancoceleste Gustav Isaksen è pronto a tornare a giocare per la sua Nazionale. L'ex Midtjylland ci tiene molto a giocare per il proprio paese e, tramite i propri profili social, ha espresso la sua felicità per il ritorno tra i convocati: "Felice di essere tornato", condito con un'emoji del cuore e della bandiera danese.

