Rocchi sul fallo di Romagnoli: "Bene il Var, ma c'è comunque un errore"

A praticamente ventiquattro ore di distanza da Genoa-Lazio, e dunque dalla conclusione della quinta giornata di Serie A, il designatore Rocchi ha commentato l'operato dei direttori di gara nel corso del consueto appuntamento con 'Open Var'. In particolare, si è espresso sull'epipodio che ha avuto Romagnoli per protagonista. L'arbitro, in un primo momento, aveva concesso il calcio di rigore, revocato dopo aver rivisto l'azione al Var. Ecco le sue parole:

“Il giocatore della Lazio, Romagnoli, ha una posizione naturale, ricorda molto l’episodio di Verona-Juventus. Faccio i complimenti ad Abisso. Questo tocco di mano non andava fischiato in campo, sarebbe stato meglio. Però una volta fischiato, è giusto rivederlo e giusto toglierlo. La posizione non è sicuramente punibile”.

