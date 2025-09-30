Genoa - Lazio, i gol e le emozioni di Marassi: gli highlights - VIDEO

La Lazio rialza la testa e lo fa nel migliore dei modi battendo con un secco 3-0 il Genoa grazie alle reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Una prestazione importante quella della squadra di Sarri che si mette alle spalle un periodo difficile.

Tante le emozioni del Ferraris tutte racchiuse negli highlights postati sui social dalla società.

