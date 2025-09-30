Lazio, ecco Cataldi: ordine, disciplina e responsabilità. Le pagelle dei quotidiani

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Fino a domenica mattina non c'erano centrocampisti a disposizione di Maurizio Sarri eccezion fatta per lui. La sua titolarità non è mai stata in discussione e quindi, al di là di chi sarebbe stato il suo compagno di reparto, lui si è fatto trovare pronto. In occasione della 250° presenza con la maglia della Lazio ha preso per mano il centrocampo e, da vero leader, si è assunto le responsabilità di un reparto in crisi, ma sul quale il Comandante puntava per poter prendere in mano e vincere la partita. C'è stata qualche sbavatura? Sicuramente, ma la prova di Danilo Cataldi è stata ottima per l'attitudine, per la voglia di spendersi per la causa, per l'ordine, per la disciplina e anche per quella qualità che non sono mai mancati. Promosso? Senza ombra di dubbio, resta solo da trovare un po' di equilibrio sul voto. Di seguito le sue pagelle.

IL MESSAGGERO - Cataldi 7;

CORRIERE DELLO SPORT - Cataldi 7;

GAZZETTA DELLO SPORT - Cataldi 6,5;

CORRIERE DELLA SERA - Cataldi 6;

