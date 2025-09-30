Lazio integralista? Sarri smentisce tutti e illumina Marassi: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Non chiamatalo mai più integralista, a meno che non vogliate esser smentiti di nuovo. La Lazio scende in campo con il 4-4-2. Anzi con il 4-2-3-1. No, quello è un 4-3-3. Forse dipende dalle fasi della partita: da quella di non possesso, da quella di costruzione, passando per quella di pressing e quella d'attacco. Insomma, Sarri fa muovere i suoi calciatori a memoria, crea un blocco unico e compatto che vive di automatismi e che rende totalmente inerme il centrocampo del Genoa. Insomma, un tecnico che si presenta a Marassi con a malapena due centrocampisti, prende il dominio del centrocampo e vince lì la partita nonostante le defezioni, nonostante una partita preparata da Vieira sulle potenziali difficoltà di una Lazio che, in realtà, non ha dimostrato di averne. A celebrare la sua gestione sono stati anche i quotidiani che hanno premiato il lavoro di Sarri.

IL MESSAGGERO - Sarri 7.5;

CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 7.5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 7;

CORRIERE DELLA SERA - Sarri 6.5;

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.