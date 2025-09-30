Sporting Lisbona, salta la conferenza pre-Napoli: imprevisto nel volo

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inedito, o quasi, alla vigilia di Napoli-Sporting Cp. A causa del ritardo del volo che porta la formazione di Lisbona in Italia per la sfida di Champions League, il tecnico Rui Borges non affronterà la consueta conferenza stampa della vigilia. Da capire quali saranno le conseguenze - molto probabilmente - a livello di UEFA, storicamente molto attenta al rispetto delle norme in materia di appuntamenti mediatici. Il ritardo dello Sporting, secondo quanto fatto sapere i media lusitani, è legato a una causa di forza maggiore. Nello specifico, a un guasto al motore dell’aereo che sarebbe dovuto decollare dall'aeroporto Humberto Delgado alle 14:55 e che invece è stato costretto a un forte ritardo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.