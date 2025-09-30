Champions League, vincono Atalanta e Inter. Manita di Real, Atletico e Bayern

TUTTOmercatoWEB.com

Si è alzato il sipario sulla seconda giornata di Champions League con due italiane in campo che non hanno deluso.

Primo successo per l’Atalanta di Juric che in rimonta si impone sul Bruges per 2-1 con le reti di Samardzic su rigore e di Pasalic che annullano il gol Tzolis. Tutto facile invece per l’Inter che si impone per 3-0 sullo Slavia Praga: apre Lautaro Martinez su un erroraccio di Stanek, raddoppia Dumfries e poi è ancora l’argentino a calare il tris.

Nelle altre gare vittoria larga del Real Madrid sul Kairat per 5-0 e del Marsiglia che si impone per 4-0 sull’Ajax.

Vince anche il Chelsea di misura contro il Benfica grazie a un autogol clamoroso di Rios. Vittoria anche per il Galatasaray che batte il Liverpool con il rigore messo a segno da Osimhen. Manita del Bayern Monaco che batte 5-1 il Pafos e manita dell’Atletico Madrid di Simeone all'Eintracht. Pari per 2-2 tra Bodo/Glimt e Tottenham.

