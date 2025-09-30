Nazionale | Di Lorenzo: "Ci sentiamo addosso una grande responsabilità"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo ha raccontato la sua storia a Vivo Azzurro TV, partendo da quando sognava di diventare calciatore fino ai due Scudetti, la fascia di capitano del Napoli e alla Nazionale.

In particolare, sull'Italia e sulle qualificazioni per il prossimo Mondiale: "Veniamo da un periodo non bellissimo, dovremo cercare di dare tutti qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto finora non è bastato. Il tempo è poco quando si viene qui a Coverciano e dovremo sfruttarlo al massimo per andare al Mondiale. Ci sentiamo addosso questa grande responsabilità e vogliamo raggiungere la qualificazione a tutti i costi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.