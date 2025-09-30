Braglia: "Lazio, la vittoria contro il Genoa è quasi un miracolo!"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai mircofoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la convincente vittoria della Lazio contro il Genoa per 0-3. Decisivi a Marassi i gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Di seguito le sue parole: "Il Genoa è apparso arrendevole. Il fatto che invece la Lazio abbia vinto in quel modo non voglio dire che appaia come un miracolo, ma quasi. Secondo me Sarri è stato bravo nell'elasticità di cambiare l'asseto tattico. Ora bisognerà vedere se la squadra sarà in grado di dare continuità alla prestazione del Ferraris. Deve essere una ripartenza perché finora non si è espresso il vero valore della rosa. Se l'anno scorso la Lazio ha lottato per la Champions significa che forse finora è quella che sta deludendo di più".

