Lazio, Cancellieri festeggia la vittoria con un post speciale - FT

Una serata che difficilmente dimenticherà Matteo Cancellieri. Primo gol con l'aquila sul petto a sbloccare la sfida contro il Genoa e una prestazione importante. Il classe 2002 sta dimostrando il suo valore e anche la sua maturità conquistando pian piano anche la fiducia di Sarri.

A rendere ancora più magica la serata c'è poi la sua esultanza con il pallone sotto la maglia e la gioia di diventare presto papà. Così con alcuni scatti Cancellieri ha ripercorso la notte di Genova accompagnando il tutto con un cuore rosa, come la bimba che arriverà a breve.

