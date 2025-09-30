Lazio, Sarzanini: "Dia e Taty si completano. L'unico dato preoccupante è..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Enrico Sarzanini ha espresso la propria opinione sulla vittoria della Lazio a Genova, concentrandosi sulla coppia di attacco e sul potenziale modulo in vista della sfida contro il Torino.

"Quella tra Castellanos e Dia è una coppia che funziona. Dia vede meno la porta, ma fa un grande lavoro e valorizza le caratteristiche del Taty. Era la risposta che tutti quanti stavamo attendendo. Questo è un campionato complicato e molto equilibrato, dove squadre meno blasonate trovano delle energie insperate. In un attimo ti puoi trovare in zona retrocessione o in zona Europa"

"L'unico dato ieri preoccupate è che la Lazio continua a perdere dei pezzi. Questo preoccupa perché la coperta è già corta. Il ritorno di Belahyane contro il Torino? Credo e spero che si resti a quanto visto ieri sera, proprio perché la coperta è corta. La Lazio ha dato delle risposte giuste. Io non cambierei troppo, perché ci sono poche alternative e quindi meglio averne una panchina. Sarri non nasconde mai le sue emozioni e ieri era molto più tranquillo perché la Lazio ha vinto e convinto. Nel post-derby era preoccupato".

