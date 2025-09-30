Torino, Maripan punta la Lazio: "Restiamo positivi! Una partita per volta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro il Parma, il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato in conferenza stampa proiettandosi verso la prossima partita contro la Lazio all'Olimpico. Di seguito le sue parole: "Parma? Quando perdi una partita così non puoi essere felice anche se c'è stato l'atteggiamento giusto. Abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo perso. Dobbiamo fare un'analisi ma dobbiamo restare positivi per la prossima partita".

"Dobbiamo migliorare tutti nell'aspetto difensivo, sono il primo. Ma anche su come palleggiamo e come andiamo in avanti in attacco. Dobbiamo migliorare nel fare più gol. Questa è la nostra analisi. Noi siamo una squadra che deve pensare partita dopo partita. Poi vediamo, ma a oggi è solo un pensare partita dopo partita".

