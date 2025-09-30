Lazio, Basic fa il suo: ed è già tantissimo! Le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkoivc-Basic. Qualcuno sui social ha ironizzato chiamandolo così. Sicuramente si trattati di un'estremizzazione, ma la prova di Toma Basic merita una menzione speciale. Un anno e mezzo di soli allenamenti, probabilmente non ricordava neanche la sensazione che si prova a scendere in campo con la maglia della Lazio, nonostante le 70 presenze alle spalle. Quest'anno, però, forse ci aveva creduto come mai avvenuto in passato. Sarri era stato chiaro e ha mantenuto la promessa, Basic lo ha ripagato con la prestazione che doveva fare. Ha brillato? No. Ha fatto qualcosa di clamoroso? No. Ha dominato il centrocampo? No. Ma quanto visto basta per restare sorpresi. Pensare a un Basic in forma e capace di garantire una prestazione più che sufficiente era complicato, lui lo ha fatto e per questo merita di essere premiato, come fatto dai quotidiani. Di seguito le pagelle.

IL MESSAGGERO - Basic 6,5;

CORRIERE DELLO SPORT - Basic 6,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Basic 6,5;

CORRIERE DELLA SERA - Basic 6;

