Lazio, la carica di Zaccagni: "Abbiamo accumulato tanta rabbia..." - FOTO

Il primo col secondo, poi la Lazio ne ha fatti tre. I biancocelesti espugnano Marassi e rialzano la testa dopo la sconfitta nel derby. Tre punti che danno una boccata d'ossigeno a Sarri e ai suoi, reduci da appena tre punti nelle prime quattro giornate. Il periodo è stato complicato, ma la Lazio vuole rialzarsi.

Il primo a volerlo è il capitano. Mattia Zaccagni, autore del gol del 3-0 finale, carica l'ambiente sui social e fa una dichiarazione d'intenti: "Sono state settimane difficili, abbiamo accumulato tanta rabbia e delusione che abbiamo trasformato in energia. PER VOI, PER NOI, INSIEME!", queste le parole del capitano biancoceleste.

