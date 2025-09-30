Lazio, Cancellieri si traveste da Zaccagni. È lui l'MVP? Le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Ora Cancellieri si può levare la maschera e svestire i panni di Mattia Zaccagni. Ah, non è lui? Eppure sembrava. In ogni gol della Lazio c'è la sua firma, vince tutti i contrasti possibili, è dominante sulla destra dove sgroppa alla ricerca sempre dell'uno contro uno che affronta con grinta, convinzione e fiducia dei propri mezzi. Non era scontato. Cancellieri mette in mostra la sua migliore versione di sé e si permette anche il lusso di lasciare una piccola macchia sulla sua partita: il gol divorato che avrebbe portato alla sua doppietta. A premiarlo, ovviamente, sono i quotidiani che lo mettono al pari di Castellanos.

IL MESSAGGERO - Cancellieri 7,5;

CORRIERE DELLO SPORT - Cancellieri 8;

GAZZETTA DELLO SPORT - Cancellieri 7;

CORRIERE DELLA SERA - Cancellieri 7;

