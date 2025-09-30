Lazio, è un Castellanos da sogno! Le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Genoa e lo fa nel segno di Matteo Cancellieri, ma anche del Taty Castellanos. L'attaccante argentino è autore dell'assist per la prima rete del match con una grande verticale che lancia proprio Cancellieri verso la porta, poi decide di lasciare il segno calciando di prima - su un ottimo cross di Marusic - in posizione innaturale e spedendo la sfera alle spalle di Leali. Una prova di grinta e qualità che viene premiata anche da tutti i quotidiani che lo promuovono a pieni voti.

IL MESSAGGERO - Castellanos 8

CORRIERE DELLO SPORT - Castellanos 8

GAZZETTA DELLO SPORT - Castellanos 7,5

CORRIERE DELLA SERA - Castellanos 7,5

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.