Serie A | Giudice Sportivo, una sola ammonizione per la Lazio: di chi si tratta

Terminata la quinta giornata di campionato di Serie A, sono state rese note le scelte del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda la Lazio, è stata confermata l'ammonizione rimediata da Cataldi (la prima della sua stagione) nella gara contro il Genoa. È l'unica sanzione ricevuta dai biancocelesti e che è stata riportata nel comunicato.

