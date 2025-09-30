Klopp chiude a un ritorno in panchina: "Non voglio più fare l'allenatore"

TUTTOmercatoWEB.com

Nessun ritorno in panchina, parola di Jurgen Klopp. L’ex allenatore del Liverpool, intervistato da The Athletic, ha chiuso alla possibilità di tornare ad allenare: “Come allenatore sono stato in tantissimi Paesi diversi ma non ne ho visto nessuno: solo hotel, stadi e campi da allenamento”.

Negli ultimi giorni il nome di Klopp era stato accostato all’Al-Ittihad ma il tecnico ha chiuso la porta a qualsiasi proposta: “A un certo punto ho capito che non volevo più fare l'allenatore. Non lo farò mai più? Al momento mi sembra l'opzione più probabile”.

A chiudere anche una frecciata alla Fifa in merito alla proposta di allargare il Mondiale a 64 nazionali: “Non sono il Papa, non devo essere io a dire cosa fare. E comunque è inutile parlare con la Fifa: qualunque cosa io dica, tanto vale che la dica al mio microonde”.

