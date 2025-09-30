Lazio | Emanuele, parla il padre: "Con Castellanos c'è un rapporto speciale" - VD

Un legame alquanto speciale. Castellanos ed Emanuele, su Instagram emanuelesuperstar16, ormai sono grandi amici: hanno un saluto tutto loro e si vedono sempre quando la Lazio gioca a Genova. Così è successo anche in questi giorni con la squadra di Sarri a Marassi: come l'anno scorso, tra l'altro, il Taty gli ha dedicato il gol con la sua particolare esultanza. Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il padre di Emanuele che ha parlato proprio del rapporto tra il figlio e l'argentino. Di seguito le sue dichairazioni.

"Ci sono promesse che non sono un obbligo, ma un piacere da rispettare. Con Taty, fin da subito, Emanuele ha instaurato una sintonia speciale. L’esultanza che vediamo oggi nasce da un saluto che facevano quando Emanuele era piccolo: ispirati dal cartone "I pinguini di Madagascar", imitavano un gesto particolare di un pinguino. Quel gesto è diventato un tormentone, portato poi anche in campo. Oggi Taty ha un’esultanza esclusiva con Emanuele: due volte su due l’ha dedicata a lui. Tra loro c’è un legame profondo, fatto di forza reciproca ed energia speciale. Ieri Taty dopo il gol è corso a cercare Emanuele dietro la panchina, lo ha indicato, si è battuto la mano sul cuore: da lì è nata la loro esultanza".

"Alla vigilia di Genoa - Lazio, Emanuele ha parlato di tattica con mister Sarri e il suo vice Ianni. Devo dire che ci ha visto giusto: a fine partita gli hanno fatto i complimenti perché aveva indovinato come schierare la squadra. Anche l’allenatore, quando lo ha salutato e poi nel momento dell’ingresso in campo, gli ha dedicato un gesto molto bello. Non so se ci avete fatto caso".

"Noi siamo originari della provincia di Bari, ma ci troviamo a Genova per motivi personali. Qui Emanuele vive la sua grande passione: il calcio. È a Genova che c’è stato il primo incontro con Castellanos, e scambiando poche parole si sono subito capiti, come se fossero fatti l’uno per l’altro. L’anno scorso la Lazio è venuta due volte, in occasione di eventi particolari, e questo ha permesso di rivedersi a distanza di pochi giorni. Da allora sono rimasti in contatto anche telefonicamente".

"Emanuele, che è un grande esperto di fantacalcio, considera il Taty il suo attaccante indispensabile: per lui ha una doppia responsabilità, sia verso la Lazio che verso la squadra di Emanuele. Infatti, ieri, grazie al suo gol, gli ha fatto vincere la giornata. Emanuele è come un adulto nel corpo di un bambino, con una competenza calcistica sorprendente. Finché si tratta di scattargli una foto, lo gestisco io; ma quando lo invitano alle cene e nei ritiri, lo perdo: non so di cosa parli con loro. Lui rispetta la riservatezza dei ritiri e non racconta nulla. So solo che trascorrono ore a ridere e a scherzare insieme".

