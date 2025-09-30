Torino, Baroni fa fuori Ilic per scelta tecnica: ecco il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Caso Ilic nel Torino. Nessun problema fisico: l'esclusione del centrocampista dalla trasferta contro il Parma è stata una scelta tecnica di Baroni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si tratta di motivazioni extra campo, di tipo comportamentali, che hanno portato l'ex allenatore della Lazio a escludere il serbo. Lo stesso era successo con Vanoli, sempre in granata. Ora bisognerà capire come sarà risolta la situazione.

