Lazio, il gol di Castellanos riproposto dalla società: la corsa di Marusic, la rete del Taty

Un gol amaro perché l'esultanza dei giocatori della Lazio è rimasta strozzata in gola, dopo l'infortunio di Adam Marusic, ma che ha messo in mostra l'enorme qualità della Lazio negli sfruttare gli spazi e attaccare la profondità con Castellanos, ma anche con lo stesso Marusic che ha premiato il movimento dell'argentino con un cross al bacio. Un gol riproposto dalla Lazio sui propri profili social il giorno dopo la sua realizzazione.

