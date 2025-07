Insigne: "Ho tanta voglia di tornare, vorrei qualcosa subito. E la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ora bisogna concentrarsi per tornare ai livelli di prima, ho una grandissima voglia di rimettermi in gioco e riconquistare la Nazionale. Ora mi sto godendo le vacanze con la famiglia, poi decidiamo per il futuro", ha parlato così Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo il suo rientro in Italia al termine della sua esperienza calcistica in Canada.

L'ex Napoli vuole tornare in Serie A e negli ultimi giorni ha avuto anche contatti con Sarri. L'argomento è stato toccato nuovamente nell'intervista rilasciata all'emittente napoletana, queste le sue parole: "Ora è prematuro, perché come sanno tutti hanno il mercato bloccato. Io ho tanta voglia e vorrei qualcosa subito. Ho tanta voglia di mettermi in mostra, sto bene fisicamente e vorrei riconquistare la Nazionale. Ho chiamato Gattuso prima per fargli i complimenti e poi un giorno sì e l’altro no. Senza togliere niente a Spalletti, penso che il mister saprà toccare le corde giuste e tirare fuori dai giocatori tutto quello che hanno".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE