IL TABELLINO di Cagliari - Lazio Primavera 1-0
PRIMAVERA 1 | 2ª giornata
Venerdì 22 agosto 2025, ore 11:00
Crai Sport Center, Assemini (CA)
Cagliari - Lazio Primavera 1-0
CAGLIARI: Auseklis, Tronci (64' Malfitano), Costa (89' Saddi), Trepy (89' Mendy), Liteta, Grandu, Pintus (32' Vargiu), Goryanov (46' Sulev), Nuvoli, Franke, Marini. A disp.: Sarno, Lo Verde, Pintus, Pibiri, Cardu, Correnti. All.: Francesco Pisano.
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Trifelli (72' Calvani); Santagostino (85' Lauri), Farcomeni, Canali (46' Curzi); Cuzzarella (85' Battisti) , Montano (85' Carbone), Gelli. A disp: Giacomone, Ciucci, Milillo, Iorio, Pernaselci, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
Arbitro: Leonardo Di Mario (sez. Ciampino) Assistenti: Cozzuto - Di Curzio.
Marcatori: Grandu (77', C).
Ammoniti: Bordoni (L), Farcomeni (L), Battisti (L).
Espulsi: /
Recupero: 2', 5'.
