FORMELLO - Lazio, rifinitura e poi si parte: Sarri prepara l’esordio a Como

FORMELLO - Sarri senza Romagnoli, Vecino, Isaksen, Gigot e Patric. Sono queste le assenze della Lazio per la prima giornata di campionato (il danese e il francese non sono in lista). Il tecnico avrà solo la rifinitura di domani mattina per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: la partenza per Como è fissata per dopo pranzo.

In porta con ogni probabilità dovrebbe giocare Provedel, durante il precampionato l'alternanza con Mandas è stata costante. In difesa, invece, è aperto il ballottaggio tra Marusic e Lazzari per giocare a destra: il primo è l'unico in rosa adattabile come centrale in caso di emergenza. Il resto del reparto sarà completato da Gila, Provstgaard e Nuno Tavares.

A centrocampo Rovella è in vantaggio su Cataldi per giocare con Guendouzi e Dele-Bashiru come mezzali. Tra i convocati rientra Belahyane, che era fermo da prima dell’amichevole contro il Burnley per una distorsione alla caviglia. In attacco resta aperta la sfida tra Castellanos e Dia per giocare dal primo minuto: il Taty resta più avanti. Sulle fasce spazio ancora a Cancellieri e Zaccagni, punti fermi del precampionato.

