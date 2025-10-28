Lazio, Mudingayi: "Può fare un ottimo campionato. Questi tifosi ti danno..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Gaby Mudingayi ha commentato il momento della Lazio dopo la vittoria contro la Juve. L'ex centrocampista biancoceleste si è concentrato anche sui singoli e sulla scelta di Sarri di restare alla Lazio nonostante il mercato bloccato.

LA LAZIO - "Non mi aspettavo l'addio di Baroni e il ritorno di Sarri. La Lazio ha inizato male la stagione, la vittoria contro la Juve può dare entusiasmo. Vedo dei passi in avanti. I giocatori devono capire che devono dare qualcosa in più, a livello di atteggiamento vedo un cambiamento. La Lazio ha i mezzi per fare un ottimo campionato. Ottimo quanto? Credo che la Lazio debba stare sempre tra i primi dieci posti, quindi avendo iniziato così male ed essersi ripresa può portarla a puntare a un posto in Europa".

CENTROCAMPO - "A me Rovella piace tanto, vederlo in campo è sempre un piacere quindi lo metto sicuramente nel centrocampo titolare come play, credo che abbia le caratteristiche per impostare come vuole Sarri. Poi a destra Guendouzi, a sinistra non lo so. Sarri li vede tutta la settimana quindi sa chi è più adatto. Basic? Una storia bellissima. Significa che il ragazzo ha capito cosa doveva fare per farsi trovare pronto per giocare con una squadra come la Lazio. Non è facile per un giocatore allenarsi e non vedere i risultati. La testa è veramente la cosa più importante, quando sai che avrai un'opportunità te la devi giocare al massimo".

GUENDOUZI - "Io credo che Guendouzi da leader. Deve caricare la squadra, prendere il centrocampo in mano. Ha personalità. Per questa squadra è veramente un punto di riferimento. Un giocatore di esperienza e in campo ci sa stare. Nelle partite che ho visto ho notato un gicoatore determinante. Sarri si fida di lui ed è un grande valore per la Lazio".

LA SCELTA DI SARRI DI RESTARE - "Questo ambiente ti rimane addosso, quindi capisco la scelta di Sarri. Io non sono mai stato tifoso di una squadra, ma oggi mi reputo un tifoso della Lazio. Ti dà qualcosa che non ti danno gli altri. Non è facile preparare una stagione dove non hai i giocatori che vorresti avere. Io vedo che ci mette la faccia e cerca di fare il massimo. Lui è un allenatore che porta i risultati".

PISA - "La Lazio può vincere a Pisa. Batterlo dopo aver vinto contro la Juve ti dia morale. In questo momento non si guarda la classifica, ma bisogna vedere quello che c'è di buono, acquisendo la consapevolezza che la squadra c'è".