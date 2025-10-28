FORMELLO - Lazio, Sarri studia le mosse per Pisa: un dubbio in difesa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La ripresa degli allenamenti dopo la giornata di riposo-premio concessa alla rosa da Sarri. Due sedute per preparare la trasferta di Pisa, quella consumata oggi pomeriggio e la rifinitura in programma domani mattina (ore 10.30). Il tecnico riflette sulle mosse per la sfida di giovedì, deve analizzare le condizioni dei calciatori, le fatiche dei due big match consecutivi contro Atalanta e Juventus. A centrocampo cerca spazio Vecino, tornato tra i convocati proprio a Bergamo. Basic domenica sera è stato sostituito con i crampi, Guendouzi ha chiuso zoppicando. Si valuta una possibile rotazione in mediana.

Davanti dipende da Dia, non ci sono dubbi comunque sulla sua presenza. Pedro e Noslin aspettano una chance. Isaksen contro la Juve ha giocato per la prima volta dall'inizio, quattro giorni dopo viaggia verso la conferma da titolare. In difesa il ballottaggio è tra Lazzari e Pellegrini, sembra questo il punto interrogativo maggiore a 48 ore dal match. Marusic, a seconda della scelta, si risposterà a destra o rimarrà a sinistra. Provedel e la coppia centrale Gila-Romagnoli non dovrebbero essere toccati.

Sono ancora out Rovella, Castellanos, Cancellieri e Tavares, oltre ai fuori lista Dele-Bashiru e Gigot. Il terzino portoghese ha ripreso a lavorare in modo differenziato, non è impossiible il recupero per il monday-night con il Cagliari. La Lazio aveva comunicato di una lesione muscolare di basso grado al soleo, Sarri in conferenza ha parlato di un semplice affaticamento.