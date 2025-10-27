Lazio, Gila e il contatto dubbio con Conceicao: le sue parole
27.10.2025 00:08 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Al termine della gara vinta contro la Juventus il Maro Gila è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della polemica scaturita dal presunto rigore non assegnato alla Juventus.
"La vittoria è stata importantissima, ci dà continuità da Bergamo dove abbiamo pareggiato in una partita molto difficile. Stiamo ancora in emergenza, fare un risultato così importante ci dà tanta grinta e positività".
"Il contatto con Conceicao in area? La mia era una reazione naturalissima. Basta, non dico altro (ride, ndr.). Anche il rosso di McKennie...".