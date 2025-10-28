Lazio, è il compleanno di Marcolin: gli auguri della società biancoceleste
28.10.2025 13:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
Oggi è il compleanno dell'ex calciatore della Lazio Dario Marcolin. Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, la società biancoceleste ha ricordato la carriera dell'attuale commentatore di Dazn, con un focus particolare sugli anni con l'aquila sul petto:
"L’ex centrocampista biancoceleste spegne oggi 54 candeline. Dario Marcolin è approdato in biancoceleste nell’estate del 1992, vestendo l’Aquila sul petto fino al gennaio 1999, con in mezzo alcune esperienze in prestito con le maglie di Cagliari, Genoa e Blackburn.
"L'azzurro, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 70 presenze in campionato, realizzando in queste 2 reti. Con la maglia biancoceleste ha conquistato la Coppa Italia 1997/98 e la Supercoppa italiana 1998".