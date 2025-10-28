Lazio, Cardone: "Rovella torna dopo la sosta. Mezzala? Se Basic continua così..."
Il giornalista di Repubblica Giulio Cardone è intervenuto questa mattina ai microfoni di radiosei per fare il punto sul gruppo Lazio e sul Pisa, ma anche per parlare del ritorno di Rovella e della scelta di una futura mezzala, considerando l'evoluzione della situazione legata a Basic. Ecco di seguito le sue parole:
UNIONE - “Tra i giocatori della Lazio c’è grande connessione. Ho fatto riferimento ad una foto postata da Taty il 3 ottobre: lo scatto sintetizza la serata e c’erano quasi tutti i biancocelesti; non è scontato. Questa l’ho presa come foto-simbolo dell’unione. Molti di loro si frequentano fuori dal campo, tanti hanno un senso di appartenenza speciale, tanti laziali sono diventati".
GILA - "È molto istintivo, proprio lui in un’intervista mi disse che voleva migliorare questo aspetto. Mi colpì tanto perché era molto consapevole".
PROSSIMO AVVERSARIO - "La gara col Pisa può cambiare il trend della stagione, la Lazio deve farsi trovare pronta. Loro hanno l’entusiasmo della neo promossa".
MEZZALA - "Abbiamo sempre parlato della mezzala sinistra, ma se Basic continua a crescere è chiaro che le valutazioni della stagione cambiano".
ROVELLA - "Me lo aspetto in campo dopo la sosta, altrimenti non avrebbe senso la terapia conservativa che consiste nel riposo. Altrimenti diventa anche incomprensibile la scelta, visto che con l’operazione avrebbe risolto in questi tempi”.