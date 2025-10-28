"I trofei metteteveli nel c*lo": Cassano attacca due tecnici top. E su Sarri...

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Cassano è intervenuto ieri sera come da canonico appuntamento nel corso del podcast 'Viva El Futbol' su Twitch. L'ex attaccante, dopo essersi espresso sulla panchina della Juventus, con l'esonero di Tudor e il possibile arrivo di Spalletti, ha parlato di Max Allegri, che ha citato come esempio in negativo per un certo tipo di lavoro di carattere tecnico:

"Tra i migliori allenatori in Serie A, Allegri non lo paragono a Gasperini, Conte, Sarri. Almeno le loro squadre hanno un'identità, le vedi giocare e sono riconoscibili. Quelle di Allegri invece fanno fanno un gol e si chiudono dietro. Lui non migliora nessuno. Max ha vinto, Mourinho ha vinto, ma i trofei possono metterseli nel culo. Non me ne frega niente, devi lasciare qualcosa nel cuore della gente e dei calciatori".

"Vado a intuito, la Juventus in estate si è ritrovata ad avere il no di Conte, poi però Tudor è arrivato quarto, è juventino e allora resta. Spalletti è una scelta loro, Tudor invece già si trovava lì. Certo, se la Juve fa lo stesso fatto con Tudor, Spalletti impiega un minuto e mezzo per mandarti a quel paese".