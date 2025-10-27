Sarri: "La squadra va elogiata. A me interessa solo la Lazio e i laziali"

Dopo la vittoria contro la Juventus, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri interviene in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico. Di seguito le sue parole.

La Lazio aveva bisogno di una serata così?

"Da quando siamo in emergenza abbiamo fatto 8 punti in 4 partite. La squadra ha risposto alla grande, con tanta voglia e carattere e con momenti di buon calcio. Ora c'è da continuare".

Ha trovato l'equilibrio?

"Abbiamo fatto una buona fase difensiva, il vantaggio subito ci ha concesso un po' di spazi per essere pericolosi. Abbiamo sofferto poco. Gli ultimi 3/4 minuti era normale soffrire. Sono contento per i ragazzi e per il nostro popolo, a cui finalmente abbiamo dato un po' di soddisfazione in un momento difficile che stava diventando maledetto".

Che Lazio è ora?

"In questo momento di difficoltà la risposta caratteriale è stata forte. Ci è mancata continuità su certe caratteristiche mentali che dobbiamo trovare, come abbiamo fatto nelle ultime 3/4 partite. Ora dobbiamo farlo anche nelle prossime gare".

Basic, Cataldi, Provedel: cosa ti rende più soddisfatto?

"Non farei nomi. Quando la squadra ti dà una risposta così è giusto elogiare il gruppo. Tutti i singoli oggi hanno fatto una prestazione utile. Stasera tralascerei i discorsi individuali e farei un elogio alla squadra".

Dia è tanto lontano dalla porta: ci stai lavorando?

"Lui farebbe anche comodo più alto, ma se lo lasci libero è portato a venire incontro alla palla. In queste partite lo preferisco così, perché apre tanti spazi per i compagni. Se l'avversario è più orientato sulla palla, allora è meglio che vada più in avanti. A Bergamo la situazione del duello uomo contro uomo era più accentuata di stasera, quindi va bene così".

Vittoria pesante: cosa hai provato insieme al tuo staff?

"Siamo soddisfatti per noi, per i ragazzi e per il popolo laziale. Al di là della polemica contro la società, di cui non mi interesso, come squadra i tifosi non ci hanno fatto mancare nulla. È una soddisfazione che volevo dargli. Noi siamo contenti di vincere contro tutte le grandi squadre, non solo contro la Juventus. Per il resto ci interessa solo la Lazio e i laziali".

Mancato giallo a McKennie: cos'ha provato?

"Una forte sensazione di incazzatura. A noi dalla panchina sembrava un giallo scritto, ci siamo rimasti male. L'arbitro e il quarto uomo ci hanno cercato di spiegare con molta calma, ma per noi era inspiegabile".

Pubblicato il 26/10