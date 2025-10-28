Lazio, la società in memoria di Paparelli: "Il ricordo è sempre vivo..."
28.10.2025 13:15 di Simone Locusta
Sono passati quarantasei anni da quel maledetto derby, quando Vincenzo Paparelli, tifosissimo della Lazio, perse tragicamente la vita all'interno dello stadio. Oggi il ricordo è ancora forte e tutta la comunità biancoceleste si stringe attorno alla famiglia in sua memoria. Anche la società biancoceleste ha voluto ricordare Vincenzo con una nota:
"Era il 28 ottobre 1979, giorno del derby Roma-Lazio, passato alla storia per la tragica scomparsa di Vincenzo Paparelli. Dopo 46 anni il ricordo di Vincenzo è sempre vivo nei nostri cuori".