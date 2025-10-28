Inter, Josep Martinez indagato per omicidio stradale: i dettagli
Un atto dovuto, vista la dinamica dell'incidente, ma Josep Martinez è indagato per omicidio stradale. Questa mattina il portiere dell'Inter ha infatti investito e ucciso un uomo di 81 anni.
Stando alle prime ricostruzioni l'errore sarebbe stato della vittima che avrebbe invaso la corsia dove passavano le auto ma saranno le indagini a confermare o meno la dinamica di quanto accaduto mentre Martinez si recava ad Appiano Gentile per il consueto allenamento con i nerazzurri.
In caso di violazione delle norme sulla circolazione la pena andrebbe da 2 a 7 anni di reclusione con sospensione della patente. Se invece la colpa fosse lieve, e non stradale, si parlerebbe di una pena che va dai 6 mesi ai 5 anni più una multa. Se invece verrà confermato l’imprevedibile sbandamento della vittima il procedimento potrebbe essere archiviato senza conseguenze penali.
