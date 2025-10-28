Lazio - Juve, i retroscena del big match: "Qualcuno è scaramantico e..." - VIDEO

Lazio - Juve è stato uno dei big match andati in scena nell'ottavo turno di campionato. Gara intensa e tesa all'Olimpico che si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa e a qualche giorno dall'incontro, tramite i social, il club e Enilive hanno rivelato alcuni dettagli sulla preparazione di una sfida così importante come quella di domenica.

Nel video, è stato intervistato anche uno dei membri dello staff biancoceleste, Walter, che ha svelato qualche rito scaramantico dei giocatori: "Sono parecchio scaramantici, c’è qualcuno che deve baciare lo scarpino prima di entrare in campo. Un giocatore che porta quattro scarpini, e può dimenticare uno. Ne portano anche cinque o sei, dipende".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE